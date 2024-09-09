Литва підготує загальнонаціональний план евакуації через російсько-українську війну

Литва перебуває "на передовій конфлікту", що робить питання захисту населення ще актуальнішим, заявила глава МЗС Білотайте

Агне Білотайте (Фото: ЕРА/Julien Warnand)

На початку жовтня Литва підготує загальнонаціональний план масової евакуації. Про це на пресконференції повідомила міністерка внутрішніх справ країни Агне Білотайте, передає LRT.

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Міністерка нагадала про війну в Україні та наголосила, що Литва стикається з кібератаками й перебуває "на передовій конфлікту", що робить питання захисту населення ще актуальнішим.

"Цивільний захист зараз важливий як ніколи. Ми відчуваємо гібридні атаки та дезінформацію, і диверсії стали частиною нашої реальності. Хоча місцеві органи влади мають свої плани евакуації, необхідний план на національному рівні", — зазначила Білотайте.

Вона також підкреслила, що для посилення цивільного захисту недостатньо дій лише Литви, тому вирішено співпрацювати з іншими балтійськими країнами та звертатися за фінансовою підтримкою ЄС.

"Ми повинні координувати наші зусилля на регіональному та європейському рівні. Це дорого, але важливо об'єднати наші можливості та отримати підтримку від ЄС. Ми закликаємо провести оцінку ризиків, щоб краще зрозуміти загрози й посилити заходи захисту населення", — заявила міністерка.

26 березня 2024 року очільник МЗС Іспанії заявив, що поки ні ЄС, ні НАТО, ані його країна не готуються до ведення війни на своїх територіях, попри можливу загрозу зі сторони Росії.

11 квітня президент Фінляндії Стубб сказав, що країни НАТО мають бути менш "войовничими" у своїй риториці проти Росії та замість цього готувати свої збройні сили до потенційного конфлікту.

11 травня заступник генсекретаря Альянсу Мірча Джоане заявив, що у Росії немає ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО.

6 червня стало відомо, що уряд Німеччини розробив новий план дій у разі війни на тлі загрози з боку Росії.

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