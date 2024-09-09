Литва подготовит общенациональный план эвакуации из-за российско-украинской войны

Литва находится "на передовой конфликта", что делает вопрос защиты населения еще более актуальным, заявила глава МИД Белотайте

Агне Билотайте (Фото: ЕРА/Julien Warnand)

В начале октября Литва подготовит общенациональный план массовой эвакуации. Об этом на пресс-конференции сообщила министр внутренних дел страны Агне Билотайте, передает LRT.

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Министр напомнила о войне в Украине и подчеркнула, что Литва сталкивается с кибератаками и находится "на передовой конфликта", что делает вопрос защиты населения еще более актуальным.

"Гражданская защита сейчас важна как никогда. Мы чувствуем гибридные атаки и дезинформацию, и диверсии стали частью нашей реальности. Хотя у местных органов власти есть свои планы эвакуации, необходим план на национальном уровне", — отметила Белотайте.

Она также подчеркнула, что для усиления гражданской защиты недостаточно действий только Литвы, поэтому решено сотрудничать с другими балтийскими странами и обращаться за финансовой поддержкой ЕС.

"Мы должны координировать наши усилия на региональном и европейском уровне. Это дорого, но важно объединить наши возможности и получить поддержку от ЕС. Мы призываем провести оценку рисков, чтобы лучше понять угрозы и усилить меры по защите населения", — заявила министр.

26 марта 2024 года глава МИД Испании заявил, что пока ни ЕС, ни НАТО, ни его страна не готовятся к ведению войны на своих территориях, несмотря на возможную угрозу со стороны России.

11 апреля президент Финляндии Стубб сказал, что страны НАТО должны быть менее "воинственными" в своей риторике против России и вместо этого готовить свои вооруженные силы к потенциальному конфликту.

11 мая заместитель генсекретаря Альянса Мирча Джоане заявил, что у России нет ни намерения, ни возможности военно атаковать любую страну НАТО.

6 июня стало известно, что правительство Германии разработало новый план действий в случае войны на фоне угрозы со стороны России.

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