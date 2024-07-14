Германия разрабатывает план переброски войск в случае нападения России на НАТО – Spiegel

Он предусматривает переброску до 800 000 солдат Альянса и более 200 000 единиц техники, пишет издание

Солдаты НАТО (Фото: Javier Lizon/EPA)

Бундесвер вместе с союзниками по НАТО разрабатывает схему переброски военных на восток Европы в случае возможного военного конфликта с Россией. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на секретный документ немецкой армии.

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План предполагает, что в случае агрессии со стороны РФ через Германию в течение 3-6 месяцев необходимо будет перебросить до 800 000 солдат Альянса и более 200 000 единиц разной техники.

Ключевой дорогой для переброски вооружения и личного состава с запада на восток станет автомагистраль А2, идущая от города Оберхаузен в федеральную землю Северный Рейн-Вестфалия к кольцевой автодороге Берлина, пишут журналисты.

Spiegel отмечает, что Бундесвер, руководство федеральных земель и правительство Германии продолжают работу над планом. В частности, прорабатываются вопросы безопасности маршрута, его узкие места и альтернативы.

Журналисты пишут, что "узким местом" считается мост Хоэнварте через Эльбу на север от Магдебурга. В случае диверсии или ракетной атаки на него магистраль A2 окажется полностью парализованной.

"В этих сценариях о солдатах нужно будет заботиться и размещать во время их транспортировки, а для техники понадобится топливо и инфраструктура", — заявил президент Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Ральф Тизлер.

Spiegel пишет, что план обороны Германии – стратегический документ в несколько сот страниц начали разрабатывать в марте 2023 года на фоне войны в Украине. Фактически, это первый объемный план обеспечения безопасности Германии от военных нападений за последние 30 лет.

12 марта заместитель начальника Генштаба Польши Кароль Димановский заявил, что у НАТО есть 300 000 солдат, находящихся в состоянии высокой готовности к перебазированию в Польшу на случай вооруженной агрессии против страны.

4 июня The Telegraph писало, что НАТО разрабатывает "сухопутные коридоры", чтобы направить американские войска и вооружение к восточному флангу Альянса на случай наземной войны с РФ.

5 июня министр обороны Германии Писториус заявил, что страна не будет отправлять своих солдат в Украину, в то же время он считает, что нужно быть готовыми к войне против России в 2029 году.

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