Німеччина розробляє план перекидання військ у разі нападу Росії на НАТО – Spiegel

Він передбачає перекидання до 800 000 солдатів Альянсу і понад 200 000 одиниць техніки, пише видання

Солдати НАТО (Фото: Javier Lizon/EPA)

Бундесвер разом із союзниками по НАТО розробляє схему перекидання військових на схід Європи у разі можливого військового конфлікту з Росією. Про це повідомило видання Spiegel з посиланням на секретний документ німецької армії.

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План передбачає, що у разі агресії з боку РФ через Німеччину протягом 3-6 місяців необхідно буде перекинути до 800 000 солдатів Альянсу і понад 200 000 одиниць різної техніки.

Ключовою дорогою для перекидання озброєння й особового складу із заходу на схід стане автомагістраль А2, що йде від міста Оберхаузен у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія до кільцевої автодороги Берліна, пишуть журналісти.

Spiegel зазначає, що Бундесвер, керівництво федеральних земель та уряд Німеччини продовжують працювати над планом. Зокрема, опрацьовується питання безпеки маршруту, його вузькі місця й альтернативи.

Журналісти пишуть, що "вузьким місцем" вважається міст Хоенварте через Ельбу на північ від Магдебурга. У разі диверсії або ракетної атаки на нього магістраль A2 виявиться повністю паралізованою.

"У цих сценаріях про солдатів потрібно буде дбати й розміщувати під час їхнього транспортування, а для техніки знадобиться пальне й інфраструктура", – заявив президент Федерального управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах Ральф Тізлер.

Spiegel пише, що план оборони Німеччини – стратегічний документ у кілька сотень сторінок почали розробляти у березні 2023 року на тлі війни в Україні. Фактично, це перший об'ємний план забезпечення безпеки Німеччини від військових нападів за останні 30 років.

12 березня заступник начальника Генштабу Польщі Кароль Димановський заявив, що у НАТО є 300 000 солдатів, які перебувають у стані високої готовності для перебазування в Польщу на випадок збройної агресії проти країни.

4 червня The Telegraph писало, що НАТО розробляє "сухопутні коридори", щоб спрямувати американські війська й озброєння до східного флангу Альянсу на випадок наземної війни з РФ.

5 червня міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що країна не відправлятиме своїх солдатів в Україну, водночас він вважає, що потрібно бути готовими до війни проти Росії у 2029 році.

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