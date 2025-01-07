Сікорський: Скоро ми можемо зіткнутися з сильним тиском, щоб домовитися з Москвою
Невдовзі Європа може зіткнутися з сильним тиском, щоб домовитися з Москвою, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Таку думку глава МЗС Польщі висловив на зустрічі дипломатів у Парижі, частину промови він опублікував у соціальній мережі X (колишній Twitter).
"Незабаром на нас можуть чинити сильний тиск, щоб домовитися з Москвою. Але на яку угоду може погодитися розумна Європа? Звичайно, не на просту угоду, яка дасть змогу Москві відновитися", – заявив очільник польського МЗС.
Він додав, що Європа набагато сильніша, ніж вважають російські лідери, а Росія – набагато слабша, ніж вважає багато європейців.
Сікорський наголосив, що Україна заслуговує на мир та потребує його. На його думку, це має бути мир на справедливих умовах, а не капітуляція.
"Ми не повинні накладати жорсткі часові обмеження на нашу підтримку: це спонукатиме Росію продовжувати боротьбу. Натомість ми маємо зробити все можливе, щоб покращити позицію Києва на майбутніх переговорах", – резюмував глава польської дипломатії.
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