Сікорський: Скоро ми можемо зіткнутися з сильним тиском, щоб домовитися з Москвою

Радослав Сікорський вважає, що Європа має зробити все можливе, щоб покращити позицію Києва на майбутніх переговорах

Радослав Сікорський (Фото: EPA)

Невдовзі Європа може зіткнутися з сильним тиском, щоб домовитися з Москвою, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Таку думку глава МЗС Польщі висловив на зустрічі дипломатів у Парижі, частину промови він опублікував у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Незабаром на нас можуть чинити сильний тиск, щоб домовитися з Москвою. Але на яку угоду може погодитися розумна Європа? Звичайно, не на просту угоду, яка дасть змогу Москві відновитися", – заявив очільник польського МЗС.

Він додав, що Європа набагато сильніша, ніж вважають російські лідери, а Росія – набагато слабша, ніж вважає багато європейців.

Сікорський наголосив, що Україна заслуговує на мир та потребує його. На його думку, це має бути мир на справедливих умовах, а не капітуляція.

"Ми не повинні накладати жорсткі часові обмеження на нашу підтримку: це спонукатиме Росію продовжувати боротьбу. Натомість ми маємо зробити все можливе, щоб покращити позицію Києва на майбутніх переговорах", – резюмував глава польської дипломатії.

Трамп неодноразово заявляв про необхідність швидкого завершення російсько-української війни й критикував військову допомогу Києву. LIGA.net зібрала основні цитати Трампа про Україну під час його передвиборчої кампанії.

зібрала основні цитати Трампа про Україну під час його передвиборчої кампанії. 7 грудня 2024 року Трамп підтвердив на зустрічі із Зеленським та Макроном, що хоче негайного припинення вогню та переговорів.

27 грудня опитування показало, що половина українців вірять, що Трамп наблизить кінець війни. Але з поступками Росії.