Сикорский: Скоро мы можем столкнуться с сильным давлением, чтобы договориться с Москвой

Радослав Сикорский считает, что Европа должна сделать все возможное, чтобы улучшить позицию Киева на предстоящих переговорах

Радослав Сикорский (Фото: EPA)

Вскоре Европа может столкнуться с сильным давлением, чтобы договориться с Москвой, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Такое мнение глава МИД Польши высказал на встрече дипломатов в Париже, часть выступления он опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

"Вскоре на нас могут оказывать сильное давление, чтобы договориться с Москвой. Но на какое соглашение может согласиться разумная Европа? Конечно, не на простое соглашение, которое позволит Москве восстановиться", – заявил глава польского МИД.

Он добавил, что Европа гораздо сильнее, чем считают российские лидеры, а Россия гораздо слабее, чем считают многие европейцы.

Сикорский подчеркнул, что Украина заслуживает мира и нуждается в нем. По его мнению, это должен быть мир на справедливых условиях, а не капитуляция.

"Мы не должны накладывать жесткие временные ограничения на нашу поддержку: это будет побуждать Россию продолжать борьбу. Вместе с тем мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить позицию Киева на предстоящих переговорах", – резюмировал глава польской дипломатии.

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