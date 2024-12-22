Польща збиватиме російські ракети, якщо вони загрожуватимуть країні – Косіняк-Камиш
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю українській службі Голос Америки заявив, що польські військові збиватимуть російські ракети та дрони тільки у тому випадку, якщо ті будуть загрожувати безпеці Польщі. За його словами, поки що такого випадку не було.
Косіняк-Камиш зазначив, що Польща підготувала та посилила систему протиповітряної оборони, зокрема в районі аеропорту Жешув, який перебуває під охороною НАТО. Він наголосив, що союзники, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Норвегія та інші країни, забезпечують захист на авіабазі.
"І якщо цей повітряний простір буде порушено, ракету чи дрон зіб’ють. Ми робитимемо це, якщо це буде можливо фізично", – сказав міністр.
Водночас він зазначив, що в попередніх випадках, коли ракети потрапляли на територію Польщі, це відбувалося "за лічені секунди", і збивати їх можна лише за умови загрози для Польщі або інших країн НАТО. Він наголосив, що досі не було ситуації, коли ракета цілеспрямовано була націлена на об’єкти у Польщі.
Косіняк-Камиш також додав, що НАТО не ухвалювало рішень, які дозволяли б Польщі збивати ракети над повітряним простором України, тому країна зосереджена на захисті своєї території.
- 8 липня 2024 року прем'єр Польщі та президент Зеленський уклали двосторонню угоду. Вона містить, зокрема, пропозицію щодо збиття Польщею російських ракет.
- Туск зазначив, що це поки лише ідея, і підкреслив, що такі дії потребують спільної відповідальності НАТО.
- 10 липня міністр оборони Польщі заявив, що країна не може виконати вимогу Києва без рішення усього НАТО – такого консенсусу в Альянсі наразі немає.
- 2 вересня Сікорський в інтерв’ю Financial Times заявив, що його країна та інші союзники, які межують з Україною, "зобов'язані збивати ракети" російських військ ще до того, як ті увійдуть у повітряний простір членів НАТО.