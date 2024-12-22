Польща збиватиме російські ракети, якщо вони загрожуватимуть країні – Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі заявив, що досі не було ситуації, коли ракета цілеспрямовано була націлена на об’єкти у Польщі

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: міноборони Польщі)

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю українській службі Голос Америки заявив, що польські військові збиватимуть російські ракети та дрони тільки у тому випадку, якщо ті будуть загрожувати безпеці Польщі. За його словами, поки що такого випадку не було.

Косіняк-Камиш зазначив, що Польща підготувала та посилила систему протиповітряної оборони, зокрема в районі аеропорту Жешув, який перебуває під охороною НАТО. Він наголосив, що союзники, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Норвегія та інші країни, забезпечують захист на авіабазі.

"І якщо цей повітряний простір буде порушено, ракету чи дрон зіб’ють. Ми робитимемо це, якщо це буде можливо фізично", – сказав міністр.

Водночас він зазначив, що в попередніх випадках, коли ракети потрапляли на територію Польщі, це відбувалося "за лічені секунди", і збивати їх можна лише за умови загрози для Польщі або інших країн НАТО. Він наголосив, що досі не було ситуації, коли ракета цілеспрямовано була націлена на об’єкти у Польщі.

Косіняк-Камиш також додав, що НАТО не ухвалювало рішень, які дозволяли б Польщі збивати ракети над повітряним простором України, тому країна зосереджена на захисті своєї території.