Польша будет сбивать российские ракеты, если они будут угрожать стране – Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью украинской службе Голос Америки заявил, что польские военные будут сбивать российские ракеты и дроны только в том случае, если они будут угрожать безопасности Польши. По его словам, пока такого случая не было.
Косиняк-Камыш отметил, что Польша подготовила и усилила систему противовоздушной обороны, в частности в районе аэропорта Жешув, который находится под охраной НАТО. Он подчеркнул, что союзники, среди которых США, Великобритания, Германия, Норвегия и другие страны обеспечивают защиту на авиабазе.
"И если это воздушное пространство будет нарушено, ракету или дрон собьют. Мы будем делать это, если это будет возможно физически", – сказал министр.
В то же время он отметил, что в предыдущих случаях, когда ракеты попадали на территорию Польши, это происходило "в считанные секунды", и сбивать их можно только при угрозе для Польши или других стран НАТО. Он подчеркнул, что до сих пор не было ситуации, когда ракета целенаправленно была нацелена на объекты в Польше.
Косиняк-Камыш также добавил, что НАТО не принимало решений, позволяющих Польше сбивать ракеты над воздушным пространством Украины, поэтому страна сосредоточена на защите своей территории.
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