Туск: Європа могла б удесятеро перевищити витрати Росії на оборону і зміцнити захист
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що якби інші країни Європи вкладалися в обороноздатність на рівні з Польщею, то це б у десятеро перевищило витрати Росії на свою оборону. Про це він заявив на спільній конференції з президентом Володимиром Зеленським.
Інші країни не повинні платити 1,5% свого ВВП на оборону – цього замало, за словами Туска. Він вважає, що держави НАТО мають вкладатися в оборону на рівні із Польщею.
"Якби Євросоюз і члени НАТО платили на обороноздатність стільки, скільки Польща, то це означало б, що ми витрачали удесятеро більше, ніж Росія. Не треба багато", – сказав він.
Прем'єр не виключив, що в разі посилення позицій європейських країн може змінитися і позиція США. Туск підкреслив, що ніхто, окрім Європи, не вирішить її проблем оборони.
"Якщо всі європейські країни почнуть серйозно трактувати свої зобов'язання в НАТО, я впевнений – Америка буде із задоволенням співпрацювати з нами", – сказав польський прем'єр.
Він також підкреслив, що Європа не перебуває у конфронтації з Росією. А це Росія йде на конфлікт і це не є план Європи.
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