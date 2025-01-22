Глава Минобороны ФРГ предполагает, что Россия может напасть на НАТО через четыре года

Соответственно, к этому моменту члены Альянса должны обеспечить свою обороноспособность, акцентировал Писториус

Борис Писториус (Фото: VITALII NOSACH/EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сохраняется вероятность нападения России на страны НАТО в 2029-2030 годах, учитывая рост Вооруженных сил РФ. Слова чиновника во время визита в Вильнюс передает литовское издание Delfi.

"Военные эксперты очень внимательно следят за событиями в России. Там значительно развивается военная промышленность, производится много танков и самолетов, а это значит, что вооруженные силы России существенно растут. К 2026 году их число, вероятно, вырастет до 1,5 млн солдат", – заявил Писториус.

Ссылаясь на неназванных экспертов, он отметил, что диктатор Владимир Путин в 2029-2030 годах может реорганизовать свои Вооруженные силы, чтобы создать соответствующие условия для возможного теоретического нападения на другие страны, в том числе входящие в НАТО.

Соответственно, к этому моменту члены Альянса должны обеспечить свою обороноспособность, акцентировал Писториус.

"Эта задача, конечно, требует и времени, и денег, но мы стремимся к цели", – подытожил чиновник.