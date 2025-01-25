Трамп уволил генеральных инспекторов из более десятка ведомств США – NYT

По информации журналистов, большинство уволенных инспекторов были назначены Трампом в его первый президентский срок в 2017-2021 годах

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп уволил 17 генеральных инспекторов из более десятка федеральных агентств. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на троих осведомленных собеседников.

По данным журналистов, несмотря на эти увольнения, главный инспектор министерства юстиции Майкл Горовица остался на своем посту.

Среди ведомств, из которых были уволены инспекторы – министерство обороны, Государственный департамент, а также министерства транспорта, по делам ветеранов, жилищно-коммунального хозяйства и городского развития, внутренних дел и энергетики.

Как пишет The Post, такие увольнения могут противоречить федеральному закону, обязывающему заранее, за 30 дней, сообщать Конгресс о планах увольнения генеральных инспекторов.

По информации журналистов, большинство уволенных инспекторов были назначены Трампом в его первый президентский срок в 2017-2021 годах. Они получили электронные сообщения от директора по персоналу Белого дома о своем немедленном увольнении.

СПРАВКА Генеральные инспекторы в США – это независимые должностные лица, контролирующие работу федеральных учреждений. Они занимаются аудитом, расследованиями и обнаружением злоупотреблений, коррупции или неэффективности в правительственных ведомствах. Их задача – обеспечивать прозрачность и подотчетность государственных органов. Генеральные инспекторы в США – это независимые должностные лица, контролирующие работу федеральных учреждений. Они занимаются аудитом, расследованиями и обнаружением злоупотреблений, коррупции или неэффективности в правительственных ведомствах. Их задача – обеспечивать прозрачность и подотчетность государственных органов.

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