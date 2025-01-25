У Трампа не исключают продажу Украине оружия за счет замороженных российских активов
Президент США Дональд Трамп не исключает возможности использования замороженных российских активов для финансирования закупки американского оружия для Украины, в настоящее время этот вопрос обсуждается. Об этом в интервью Fox News заявил будущий спецпосланник Трампа по России и Украине Кит Келлог.
У Келлога спросили, планируют ли США использовать доходы от замороженных российских активов для закупки оружия для украинской армии. Он заявил, что это предмет дискуссии и "один из вариантов" использования российских замороженных активов.
"Мы об этом неоднократно говорили, об использовании российских замороженных активов для покупки американского оружия. И это будет обсуждаться с президентом", – уточнил представитель американского лидера.
- В июне 2024 года лидеры стран-членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились выделить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- Евросоюз готов предоставить большую часть суммы – до 35 млрд евро (но сумма может быть меньше, если США выполнят обещание вложить $20 млрд), Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд), Британия – 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), Япония – 471,9 млрд иен ($3 млрд).