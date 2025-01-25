У Трампа не исключают продажу Украине оружия за счет замороженных российских активов

Кит Келлог заявил, что это предмет дискуссии и "одним из вариантов" использования российских замороженных активов

Кот Келлог (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности использования замороженных российских активов для финансирования закупки американского оружия для Украины, в настоящее время этот вопрос обсуждается. Об этом в интервью Fox News заявил будущий спецпосланник Трампа по России и Украине Кит Келлог.

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У Келлога спросили, планируют ли США использовать доходы от замороженных российских активов для закупки оружия для украинской армии. Он заявил, что это предмет дискуссии и "один из вариантов" использования российских замороженных активов.

"Мы об этом неоднократно говорили, об использовании российских замороженных активов для покупки американского оружия. И это будет обсуждаться с президентом", – уточнил представитель американского лидера.