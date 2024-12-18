Украина впервые получила деньги, которые США будут возмещать доходами из активов РФ

Накануне Штаты выделили $20 млрд в специальный фонд, теперь Всемирный банк выделяет из него $1 млрд в дополнение к еще $1,05 млрд

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Всемирный банк выделил Украине $2,05 млрд финансовой помощи, говорится в сообщении на сайте институции.

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Финансирование поступает из двух источников: $1,05 млрд предоставляются за счет внутренних ресурсов Международного банка реконструкции и развития, усиленных через украинский трастовый фонд Advancing Needed Credit Enhancement (ADVANCE), поддержанный Японией и Великобританией.

Также новая помощь софинансируется грантом в размере $1 млрд из специального фонда финансового посредничества.

Всемирный банк основал этот фонд в октябре 2024 года, а уже в декабре США выделил через него $20 млрд ссуды для Украины, которая будет погашаться за счет замороженных российских активов.

То есть новая помощь Украине от Всемирного банка – первый случай применения этого американского займа.

Программа, по которой Банк выделяет средства (Development Policy Operation, DPO), направлена на поддержку правительства Украины в реализации реформ, которые "укрепят экономический потенциал страны и улучшат макрофинансовую стабильность".