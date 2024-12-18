Украина впервые получила деньги, которые США будут возмещать доходами из активов РФ
Всемирный банк выделил Украине $2,05 млрд финансовой помощи, говорится в сообщении на сайте институции.
Финансирование поступает из двух источников: $1,05 млрд предоставляются за счет внутренних ресурсов Международного банка реконструкции и развития, усиленных через украинский трастовый фонд Advancing Needed Credit Enhancement (ADVANCE), поддержанный Японией и Великобританией.
Также новая помощь софинансируется грантом в размере $1 млрд из специального фонда финансового посредничества.
Всемирный банк основал этот фонд в октябре 2024 года, а уже в декабре США выделил через него $20 млрд ссуды для Украины, которая будет погашаться за счет замороженных российских активов.
То есть новая помощь Украине от Всемирного банка – первый случай применения этого американского займа.
Программа, по которой Банк выделяет средства (Development Policy Operation, DPO), направлена на поддержку правительства Украины в реализации реформ, которые "укрепят экономический потенциал страны и улучшат макрофинансовую стабильность".
- В июне 2024 года лидеры стран–членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились выделить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- Евросоюз готов предоставить большую часть суммы – до 35 млрд евро (но сумма может быть меньше, если США выполнят обещание вложить $20 млрд), Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд), Британия – 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), Япония – 471,9 млрд иен ($3 млрд).
- Украина хочет "растянуть" использование этих денег минимум на три года, а не использовать их одномоментно.