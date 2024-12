Україна вперше отримала гроші, котрі США будуть відшкодовувати прибутками з активів РФ

Ілюстративне фото: Depositphotos

Світовий банк виділив Україні $2,05 млрд фінансової допомоги, йдеться у повідомленні на сайті інституції.

Фінансування надходить із двох джерел: $1,05 млрд надаються коштом внутрішніх ресурсів Міжнародного банку реконструкції та розвитку, посилених через український трастовий фонд Advancing Needed Credit Enhancement (ADVANCE), підтриманий Японією та Великою Британією.

Також нова допомога співфінансується грантом обсягом $1 млрд зі спеціального фонду фінансового посередництва (Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund).

Світовий банк заснував цей фонд у жовтні 2024 року, а вже у грудні США виділив через нього $20 млрд позики для України, котра буде погашатися коштом заморожених російських активів.

Тобто нова допомога Україні від Світового банку – перший випадок застосування цієї американської позики.

Програма, за якою Банк виділяє кошти (Development Policy Operation, DPO), спрямована на підтримку уряду України у реалізації реформ, котрі "зміцнять економічний потенціал країни та покращать макрофінансову стабільність".