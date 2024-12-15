Настав час арештувати російські активи на Заході для підтримки України – Сибіга
Настав час переходити від заморожування російських активів на Заході до їхнього арешту, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
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Він зазначив, що арешт дозволить використовувати не лише прибутки, але й самі активи РФ для підтримки оборони, стійкості та відновлення України.
"Змусити агресора відшкодувати збитки та шкоду є справедливим і законним", – наголосив Сибіга.
Раніше, 10 грудня, США оголосили про надання Україні кредиту на $20 млрд, який буде погашено коштами, отриманими від прибутків заморожених російських активів.
- У жовтні країни G7 погодилися надати Україні кредит у розмірі $50 млрд із заморожених російських активів. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що лише ЄС може надати до 35 млрд євро, якщо США не зможуть виділити свою частку.
- 5 грудня Зеленський підписав указ про те, що Україна поверне кредит у $50 млрд лише після репарацій від Росії.