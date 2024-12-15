Настав час арештувати російські активи на Заході для підтримки України – Сибіга

"Змусити агресора відшкодувати збитки та шкоду є справедливим і законним", – наголосив голова МЗС

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Настав час переходити від заморожування російських активів на Заході до їхнього арешту, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Він зазначив, що арешт дозволить використовувати не лише прибутки, але й самі активи РФ для підтримки оборони, стійкості та відновлення України.

"Змусити агресора відшкодувати збитки та шкоду є справедливим і законним", – наголосив Сибіга.

Раніше, 10 грудня, США оголосили про надання Україні кредиту на $20 млрд, який буде погашено коштами, отриманими від прибутків заморожених російських активів.