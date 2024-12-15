Пора арестовать российские активы на Западе для поддержки Украины – Сибига

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Пора переходить от замораживания российских активов на Западе к их аресту, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Он отметил, что арест позволит использовать не только доходы, но и сами активы РФ для поддержки обороны, устойчивости и восстановления Украины.

"Заставить агрессора возместить ущерб и ущерб справедливо и законно", – подчеркнул Сибига.

Ранее, 10 декабря, США объявили о предоставлении Украине кредита на $20 млрд, который будет погашен средствами, полученными от доходов замороженных российских активов.