Пора арестовать российские активы на Западе для поддержки Украины – Сибига
Пора переходить от замораживания российских активов на Западе к их аресту, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
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Он отметил, что арест позволит использовать не только доходы, но и сами активы РФ для поддержки обороны, устойчивости и восстановления Украины.
"Заставить агрессора возместить ущерб и ущерб справедливо и законно", – подчеркнул Сибига.
Ранее, 10 декабря, США объявили о предоставлении Украине кредита на $20 млрд, который будет погашен средствами, полученными от доходов замороженных российских активов.
- В октябре страны G7 согласились предоставить Украине кредит в $50 млрд из замороженных российских активов. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен ранее заявляла, что только ЕС может выделить до 35 млрд евро, если США не смогут выделить свою долю.
- 5 декабря Зеленский подписал указ о том, что Украина вернет кредит в $50 млрд только после репараций от России.