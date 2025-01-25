У Трампа не виключають продаж Україні зброї коштом заморожених російських активів
Президент США Дональд Трамп не виключає можливість використання заморожених російських активів для фінансування закупівлі американської зброї для України, наразі це питання обговорюється. Про це в інтерв'ю Fox News заявив майбутній спецпосланець Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог.
У Келлога запитали, чи планують США використати доходи із заморожених російських активів для закупівлі зброї для української армії. Він заявив, що це є предметом дискусії та "одним з варіантів" використання російських заморожених активів.
"Ми про це неодноразово говорили, про використання російських заморожених активів для купівлі американської зброї. І це буде обговорюватися з президентом", – уточнив представник американського лідера.
- У червні 2024 року лідери країн-членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися надати Україні $50 млрд, використавши для цього майбутні доходи від заморожених активів Російської Федерації.
- Євросоюз готовий надати більшу частину суми – до 35 млрд євро (але сума може бути меншою, якщо США виконають обіцянку вкласти $20 млрд), Канада пообіцяла 5 млрд канадських доларів ($3,6 млрд), Британія – 2,26 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд), Японія – 471,9 млрд єн ($3 млрд).