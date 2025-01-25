У Трампа не виключають продаж Україні зброї коштом заморожених російських активів

Кіт Келлог заявив, що це є предметом дискусії та "одним з варіантів" використання російських заморожених активів

Кіт Келлог (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Президент США Дональд Трамп не виключає можливість використання заморожених російських активів для фінансування закупівлі американської зброї для України, наразі це питання обговорюється. Про це в інтерв'ю Fox News заявив майбутній спецпосланець Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог.

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У Келлога запитали, чи планують США використати доходи із заморожених російських активів для закупівлі зброї для української армії. Він заявив, що це є предметом дискусії та "одним з варіантів" використання російських заморожених активів.

"Ми про це неодноразово говорили, про використання російських заморожених активів для купівлі американської зброї. І це буде обговорюватися з президентом", – уточнив представник американського лідера.