Трамп звільнив генеральних інспекторів з понад десятка відомств США – NYT
Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп звільнив 17 генеральних інспекторів з понад десятка федеральних агентств. Про це пише газета The New York Times з посиланням на трьох обізнаних співрозмовників.

За даними журналістів, попри ці звільнення, головний інспектор міністерства юстиції Майкл Горовіц залишився на своїй посаді.

Серед відомств, з яких були звільнені інспектори, – міністерство оборони, Державний департамент, а також міністерства транспорту, у справах ветеранів, житлово-комунального господарства і міського розвитку, внутрішніх справ та енергетики.

Як пише The Post, такі звільнення можуть суперечити федеральному закону, який зобов’язує завчасно, за 30 днів, повідомляти Конгрес про плани звільнення генеральних інспекторів.

За інформацією журналістів, більшість звільнених інспекторів були призначені Трампом у його перший президентський термін у 2017–2021 роках. Вони отримали електронні повідомлення від директора з персоналу Білого дому про своє негайне звільнення.

ДОВІДКА
Генеральні інспектори у США – це незалежні посадовці, які контролюють роботу федеральних установ. Вони займаються аудитом, розслідуваннями та виявленням зловживань, корупції чи неефективності в урядових відомствах. Їхнє завдання – забезпечувати прозорість і підзвітність державних органів.
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