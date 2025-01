США приостановили ключевую программу для украинских беженцев U4U

Флаги Украины и США (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Служба гражданства и иммиграции США сообщила о заморозке программы United for Ukraine (U4U), введенной для украинских беженцев администрацией 46-го президента Джо Байдена.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"В связи с исполнительным указом от 20 января 2025 года о "Защите наших границ", Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запроса на поддержку и декларации о финансовой поддержке", – говорится в сообщении.

Программа U4U, введенная в апреле 2022 года, позволяла украинским беженцам получить временный гуманитарный пароль для въезда в США.

20 января президент Дональд Трамп подписал указ о "Защите наших границ", в котором, в частности, поручил министру внутренней безопасности внести коррективы в программы предоставления убежища для прибывающих в США и прекратить те из них, которые противоречат политике страны.

25 января американская газета The New York Times сообщила, что в министерстве внутренней безопасности США (Department of Homeland Security) приказали приостановить несколько программ, позволявших иммигрантам временно проживать в США. Это также относится к инициативе United for Ukraine.

21 января 2025 года Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. По его словам, помощь другим странам во многих случаях противоречит американским ценностям.

23 января Голос Америки со ссылкой на информацию от Пентагона сообщил, что Украины это не касается.