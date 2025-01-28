США приостановили ключевую программу для украинских беженцев U4U
Служба гражданства и иммиграции США сообщила о заморозке программы United for Ukraine (U4U), введенной для украинских беженцев администрацией 46-го президента Джо Байдена.
"В связи с исполнительным указом от 20 января 2025 года о "Защите наших границ", Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запроса на поддержку и декларации о финансовой поддержке", – говорится в сообщении.
Программа U4U, введенная в апреле 2022 года, позволяла украинским беженцам получить временный гуманитарный пароль для въезда в США.
20 января президент Дональд Трамп подписал указ о "Защите наших границ", в котором, в частности, поручил министру внутренней безопасности внести коррективы в программы предоставления убежища для прибывающих в США и прекратить те из них, которые противоречат политике страны.
25 января американская газета The New York Times сообщила, что в министерстве внутренней безопасности США (Department of Homeland Security) приказали приостановить несколько программ, позволявших иммигрантам временно проживать в США. Это также относится к инициативе United for Ukraine.
- 21 января 2025 года Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. По его словам, помощь другим странам во многих случаях противоречит американским ценностям.
- 23 января Голос Америки со ссылкой на информацию от Пентагона сообщил, что Украины это не касается.