В Ирландии жестоко убили 17-летнего подростка из Украины

Полиция Ирландии (Фото: wikimedia.org)

В столице Ирландии после нападения умер 17-летний украинский подросток. Также пострадал другой 17-летний парень из Украины и женщина, которая, вероятно, работала в заведении, где случилась трагедия, сообщает The Irish Times.

Нападение произошло 15 октября после 11:00 в одном из комплексов Дублина в помещении для экстренного проживания, в частности для людей, нуждающихся в международной защите. Журналисты утверждают, что комплекс был закрытым – доступ внутрь имели только его жители.

В полиции сообщили, что на месте инцидента обнаружили тяжело раненного несовершеннолетнего юношу, который, несмотря на попытки медиков спасти его жизнь, впоследствии скончался.

По данным журналистов, убит Вадим Давыденко, который находился в стране менее недели.

"Одна из женщин, которая с виду была социальной работницей, имела кровь на руке. Она не понимала, что ранена, пока не помыла руки", – рассказала жительница комплекса Граттан Вуд.

По данным неназванных собеседников издания, подросток получил многочисленные ранения головы, рук и верхней части тела. Правоохранители считают, что для нападения злоумышленник использовал нож или лезвие. А также, что раненый юноша и убитый парень знали друг друга. Главным подозреваемым считают 17-летнего иностранца – его задержали на месте событий.