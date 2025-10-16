В Ирландии жестоко убили 17-летнего подростка из Украины
В столице Ирландии после нападения умер 17-летний украинский подросток. Также пострадал другой 17-летний парень из Украины и женщина, которая, вероятно, работала в заведении, где случилась трагедия, сообщает The Irish Times.
Нападение произошло 15 октября после 11:00 в одном из комплексов Дублина в помещении для экстренного проживания, в частности для людей, нуждающихся в международной защите. Журналисты утверждают, что комплекс был закрытым – доступ внутрь имели только его жители.
В полиции сообщили, что на месте инцидента обнаружили тяжело раненного несовершеннолетнего юношу, который, несмотря на попытки медиков спасти его жизнь, впоследствии скончался.
По данным журналистов, убит Вадим Давыденко, который находился в стране менее недели.
"Одна из женщин, которая с виду была социальной работницей, имела кровь на руке. Она не понимала, что ранена, пока не помыла руки", – рассказала жительница комплекса Граттан Вуд.
По данным неназванных собеседников издания, подросток получил многочисленные ранения головы, рук и верхней части тела. Правоохранители считают, что для нападения злоумышленник использовал нож или лезвие. А также, что раненый юноша и убитый парень знали друг друга. Главным подозреваемым считают 17-летнего иностранца – его задержали на месте событий.
- В конце августа произошло убийство 23-летней украинской беженки в Шарлотте, Северная Каролина, но общеизвестным преступление стало в начале сентября после публикации видео с моментом нападения: на записи нападавший со спины ножом атакует Заруцкую в общественном транспорте.
- Видео вызвало огласку в соцсетях и медиа. На инцидент также отреагировал и президент США Трамп: он призвал осудить подозреваемого к смертной казни, а также использовал трагедию для критики своих оппонентов-демократов, поскольку фигурант не получил заключения за предыдущие преступления.
