Росія вдарила двома балістичними ракетами по навчальному підрозділу в тилу: є втрати
Український військовий (Ілюстративне фото: Генштаб)

У четвер, 16 жовтня, Росія завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ, розташованому в тиловій і відносно спокійній частині країни. Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

Окупанти застосували для удару дві балістичні ракети. Попри оповіщення, переміщення в укриття й інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося.

Читайте також
Росія ударила по Шостці. Пояснюємо подвійну загрозу новини про "70 загиблих на полігоні"

Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими, зазначили в ОК "Південь".

Рішенням головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.

ОК "Південь" висловило співчуття родинам загиблих.

  • Росія регулярно б’є по навчальних підрозділах ЗСУ. 24 вересня Сухопутні війська повідомили, що російська армія завдала комбінованого удару двома ракетами "Іскандер" по території одного з навчальних підрозділів.
  • Згодом стало відомо, що йдеться про Гончарівське Чернігівської області. Після атаки підрозділи почали переводити до інших областей.
війнасухопутні військаракетний удар