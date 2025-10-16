Росія вдарила двома балістичними ракетами по навчальному підрозділу в тилу: є втрати
У четвер, 16 жовтня, Росія завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ, розташованому в тиловій і відносно спокійній частині країни. Про це повідомило Оперативне командування "Південь".
Окупанти застосували для удару дві балістичні ракети. Попри оповіщення, переміщення в укриття й інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося.
Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими, зазначили в ОК "Південь".
Рішенням головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.
ОК "Південь" висловило співчуття родинам загиблих.
- Росія регулярно б’є по навчальних підрозділах ЗСУ. 24 вересня Сухопутні війська повідомили, що російська армія завдала комбінованого удару двома ракетами "Іскандер" по території одного з навчальних підрозділів.
- Згодом стало відомо, що йдеться про Гончарівське Чернігівської області. Після атаки підрозділи почали переводити до інших областей.
