Росія вдарила двома балістичними ракетами по навчальному підрозділу в тилу: є втрати

ВСП проводить розслідування за фактом чергового російського удару по навчальному підрозділу ЗСУ

Український військовий (Ілюстративне фото: Генштаб)

У четвер, 16 жовтня, Росія завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ, розташованому в тиловій і відносно спокійній частині країни. Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

Окупанти застосували для удару дві балістичні ракети. Попри оповіщення, переміщення в укриття й інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося.

Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими, зазначили в ОК "Південь".

Рішенням головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.

ОК "Південь" висловило співчуття родинам загиблих.