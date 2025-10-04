Військових стали переводити з навчального центру на Чернігівщині після ракетного удару РФ

Ілюстративне фото: Depositphotos

Після ракетного удару РФ 24 вересня військових з Гончарівського центру підготовки підрозділів на Чернігівщині стали переводити до інших областей. Про це повідомили в командуванні Сухопутних військ ЗСУ у відповідь на запит Суспільного.

У керівництві повідомили, що військових Центру "поетапно переміщують в інші регіони України для більш безпечного перебування та проведення занять" і що відбувається це після вищезгаданої атаки та у зв'язку зі збільшенням присутності російських розвідувальних безпілотників та посиленням уваги армії РФ до Чернігівщини.

У повідомленні зазначили, що заходи на об'єкті були організовані згідно з вимогами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та керівника Сухопутних військ Геннадія Шаповалова, однак попри це у Гончарівському центрі підготовки підрозділів після російського удару загинули військовослужбовці.

У командуванні повідомили, що за цим фактом призначили спеціальне службове розслідування, щоб встановити всі обставини, які призвели до жертв, а також "роль та місце всіх причетних до цього посадових осіб".

"Винних притягнуть до відповідальності згідно з чинним законодавством. Разом із цим слід зазначити, що на вимогу командувача Сухопутних військ ЗСУ укриттям особовий склад забезпечений на всі 100%. Також проводиться постійна робота щодо покращення безпечних умов перебування військовослужбовців. Постійно проводяться тренування дій особового складу з питань дотримання вимог безпеки під час "Повітряної тривоги", інших видів небезпеки та надання першої медичної допомоги", – розповіли в керівництві Сухопутних військ.