Росія вдарила "Іскандерами" по навчальному підрозділу ЗСУ. Є втрати

Внаслідок точного влучання "Іскандерами" в укриття повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

24 вересня російська армія завдала комбінованого удару двома ракетами "Іскандер" по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося.

На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

Сухопутні війська наголошують, що триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вводяться додаткові заходи безпеки для захисту особового складу під час ракетних і повітряних атак ворога.