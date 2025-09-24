Росія вдарила "Іскандерами" по навчальному підрозділу ЗСУ. Є втрати
24 вересня російська армія завдала комбінованого удару двома ракетами "Іскандер" по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
Зазначається, що внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося.
На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.
Сухопутні війська наголошують, що триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вводяться додаткові заходи безпеки для захисту особового складу під час ракетних і повітряних атак ворога.
- 22 червня російські окупанти здійснили ракетний удар по тренувальному полігону ЗСУ в Херсонській області. Було відомо про трьох загиблих і 14 поранених серед захисників.
- 24 червня російська армія атакувала дронами територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України.
- 12 серпня російські війська завдавали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Один військовий загинув, 23 травмовано.
