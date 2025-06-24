Росія вдарила "шахедами" по навчальному центру Сухопутних військ

Ілюстративне фото (Фото: Pacific photo)

Російська армія 24 червня атакувала дронами територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу.

Сухопутні війська наголосили, що завдяки впровадженому комплексу превентивних заходів та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат.

Зазначається, що були застосовані посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника.

"Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог. Життя та здоров'я українських воїнів – наш найвищий пріоритет", – повідомила пресслужба.