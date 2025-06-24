Россия ударила "шахедами" по учебному центру Сухопутных войск
Российская армия 24 июня атаковала дронами территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
Ранение получил один военнослужащий, доставленный в лечебное учреждение.
Сухопутные войска подчеркнули, что благодаря внедренному комплексу превентивных мероприятий и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь.
Отмечается, что были применены усиленные защитные меры по обеспечению безопасности и здоровья военнослужащих в случае возможных ракетных и воздушных атак противника.
"Командование призывает всех военнослужащих быть бдительными, неукоснительно соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог. Жизнь и здоровье украинских воинов – наш высочайший приоритет", – сообщила пресс-служба.
- 1 июня Россия нанесла ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области.
- 22 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по тренировочному полигону ВСУ в Херсонской области. Было известно о трех погибших и 14 раненых среди защитников.