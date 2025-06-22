Захватчики ударили ракетами по тренировочному полигону ВСУ – есть погибшие и пострадавшие

Военные заявили, что многочисленных жертв удалось избежать благодаря тому, что после сигнала тревоги вовремя были отработаны меры безопасности

Запуск ракеты "Искандер" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

22 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по тренировочному полигону ВСУ – есть погибшие и раненые среди защитников, сообщили в Сухопутных войсках.

Удар пришелся по тренировочному полигону одной из механизированных бригад.

Военные отмечают, что многочисленных жертв удалось избежать, потому что после сигнала тревоги вовремя были отработаны меры безопасности.

"Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях", – отмечают в сообщении.

Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, в Командовании Сухопутных войск была создана специальная комиссия, на месте также работают правоохранители.

Военные добавили, что вместе с этим принимаются дополнительные меры, чтобы обезопасить защитников, если оккупанты нанесут повторные удары.

Это не первый случай, когда захватчики бьют по тренировочным полигонам ВСУ. В начале июня, после удара оккупантов по полигону на Днепропетровщине, в отставку подал Михаил Драпатый, тогдашний командующий Сухопутными войсками, генерал-майор, популярный среди военных. Он мотивировал свое решение тем, что не смог в полной мере обеспечить исполнение своих приказов: "Не прижал, не убедил, не изменил отношения к человеку в строю. Это моя ответственность".

В конце концов, Драпатий был назначен командующим Объединенными силами ВСУ (отвечает за проведение военных операций), а руководить Сухопутными войсками с 19 июня стал бригадный генерал Шаповалов.