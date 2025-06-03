Драпатый назначен командующим Объединенными силами ВСУ

Президент Зеленский заявил, что Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах

Михаил Драпатый (Фото: Facebook)

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый, который на днях подал рапорт на увольнение, возглавит Объединенные силы ВСУ. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил, чтобы мог заниматься фронтом. Фронтом на 100%", – сказал он.

Также было утверждено назначение Олега Апостола командующим Десантно-штурмовыми войсками, а Роберт Бровди (Мадяр) возглавил Силы беспилотных систем.

"Это тоже большее сосредоточение на боевых вопросах. Успешный опыт лучших бригад должен быть масштабирован во всей армии", – отметил Зеленский.

Кроме того, Вадим Сухаревский назначен заместителем командующего оперативным командованием "Восток", и первоочередная задача для него – модернизация этого командования. Игорь Скибюк назначен заместителем начальника Генштаба.

Соответствующие указы уже опубликованы на сайте Офиса президента.