Драпатый назначен командующим Объединенными силами ВСУ
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый, который на днях подал рапорт на увольнение, возглавит Объединенные силы ВСУ. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.
"Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил, чтобы мог заниматься фронтом. Фронтом на 100%", – сказал он.
Также было утверждено назначение Олега Апостола командующим Десантно-штурмовыми войсками, а Роберт Бровди (Мадяр) возглавил Силы беспилотных систем.
"Это тоже большее сосредоточение на боевых вопросах. Успешный опыт лучших бригад должен быть масштабирован во всей армии", – отметил Зеленский.
Кроме того, Вадим Сухаревский назначен заместителем командующего оперативным командованием "Восток", и первоочередная задача для него – модернизация этого командования. Игорь Скибюк назначен заместителем начальника Генштаба.
Соответствующие указы уже опубликованы на сайте Офиса президента.
- 1 июня 2025 года Россия нанесла ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ. Погибли 12 защитников, более 60 ранены.
- Из-за этой трагедии командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатий подал в отставку с должности. Военачальник заявил, что в качестве командующего не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов: "Не дожал, не убедил, не изменил отношения к человеку в строю. Это моя ответственность".
- В тот же вечер Зеленский назначил совещание.