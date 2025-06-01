Заявление Драпатого: Зеленский анонсировал совещание насчет ракетного удара РФ по полигону
Президент Владимир Зеленский назначил совещание насчет удара России по учебному лагерю в Днепропетровской области, из-за которого есть погибшие и раненые среди защитников. Глава государства в вечернем обращении сообщил, что в заседании примет участие командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый, ранее подавший в отставку.
"Сегодня россияне нанесли ракетный удар по учебному лагерю на Днепровщине. К сожалению, есть потери. Погибли наши военные. Мои соболезнования всем родным и близким. Это уже не первый такой удар, когда Украина теряет людей", – заявил президент.
Зеленский назначил совещание "чтобы со всем этим разобраться" с участием, в частности, Драпатого, начальника Генерального штаба Андрея Гнатова, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.
Заседание состоится после того, как глава МО вернется по украино-российским переговорам в Стамбуле, которые запланированы на 2 июня, отметил глава государства.
"Наши все боевые ребята нужны на фронте – в защите Украины. Каждый. И каждую жизнь мы должны беречь. Все решения, которые для этого нужны, будут приняты", – заявил президент.
- 1 июня Россия нанесла ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ. Погибли 12 защитников, более 60 ранены.
- Из-за этой трагедии Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку с должности. Военачальник заявил, что в качестве командующего не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов: "Не дожал, не убедил, не изменил отношения к человеку в строю. Это моя ответственность".
- Это не первый случай, когда оккупанты атакуют украинских военных на полигонах: раньше оккупанты наносили удары по защитникам во время построений. На этот раз в Сухопутных войсках заявили, что никаких построений не было и большинство военных были в укрытии.