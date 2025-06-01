Заявление Драпатого: Зеленский анонсировал совещание насчет ракетного удара РФ по полигону

Михаил Драпатый (Фото: АрмияInform)

Президент Владимир Зеленский назначил совещание насчет удара России по учебному лагерю в Днепропетровской области, из-за которого есть погибшие и раненые среди защитников. Глава государства в вечернем обращении сообщил, что в заседании примет участие командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый, ранее подавший в отставку.

"Сегодня россияне нанесли ракетный удар по учебному лагерю на Днепровщине. К сожалению, есть потери. Погибли наши военные. Мои соболезнования всем родным и близким. Это уже не первый такой удар, когда Украина теряет людей", – заявил президент.

Зеленский назначил совещание "чтобы со всем этим разобраться" с участием, в частности, Драпатого, начальника Генерального штаба Андрея Гнатова, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.

Заседание состоится после того, как глава МО вернется по украино-российским переговорам в Стамбуле, которые запланированы на 2 июня, отметил глава государства.

"Наши все боевые ребята нужны на фронте – в защите Украины. Каждый. И каждую жизнь мы должны беречь. Все решения, которые для этого нужны, будут приняты", – заявил президент.