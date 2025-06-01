Заява Драпатого: Зеленський анонсував нараду щодо ракетного удару РФ по полігону

Михайло Драпатий (Фото: АрміяInform)

Президент Володимир Зеленський призначив нараду щодо удару Росії по навчальному табору у Дніпропетровській області, через який є загиблі та поранені серед захисників. Глава держави у вечірньому зверненні повідомив, що у засіданні візьме участь командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий, який раніше подав у відставку.

"Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору на Дніпровщині. На жаль, є втрати. Загинули наші військові. Мої співчуття всім рідним та близьким. Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей", – заявив президент.

Зеленський призначив нараду "щоб з усім цим розібратись" за участі, зокрема, Драпатого, начальника Генерального штабу Андрія Гнатова, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.

Засідання відбудеться після того, як глава МО повернеться з україно-російських перемовин у Стамбулі, що заплановані на 2 червня, зазначив глава держави.

"Наші всі бойові хлопці потрібні на фронті – у захисті України. Кожен. І кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені", – заявив президент.