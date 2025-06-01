Заява Драпатого: Зеленський анонсував нараду щодо ракетного удару РФ по полігону
Президент Володимир Зеленський призначив нараду щодо удару Росії по навчальному табору у Дніпропетровській області, через який є загиблі та поранені серед захисників. Глава держави у вечірньому зверненні повідомив, що у засіданні візьме участь командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий, який раніше подав у відставку.
"Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору на Дніпровщині. На жаль, є втрати. Загинули наші військові. Мої співчуття всім рідним та близьким. Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей", – заявив президент.
Зеленський призначив нараду "щоб з усім цим розібратись" за участі, зокрема, Драпатого, начальника Генерального штабу Андрія Гнатова, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.
Засідання відбудеться після того, як глава МО повернеться з україно-російських перемовин у Стамбулі, що заплановані на 2 червня, зазначив глава держави.
"Наші всі бойові хлопці потрібні на фронті – у захисті України. Кожен. І кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені", – заявив президент.
- 1 червня Росія завдала ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. Загинули 12 захисників, понад 60 поранено.
- Через цю трагедію Командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий подав у відставку з посади. Воєначальник заявив, що як командувач не зміг повною мірою забезпечити виконання своїх наказів: "Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність".
- Це не перший випадок, коли окупанти атакують українських військових на полігонах: раніше окупанти завдавали ударів по захисниках під час шикувань. На цей раз у Сухопутних військах заявили, що ніяких шикувань не було й більшість військових були в укритті.