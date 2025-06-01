Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після удару Росії по полігону ЗСУ

Михайло Драпатий (Фото: Facebook)

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав у відставку з посади після ракетного удару росіян по 239-му полігону ЗСУ, через який є жертви та постраждалі серед захисників. Про це військовий написав у своїх соцмережах.

За його даними, через російський удар загинуло 12 військових, є поранені: "Це молоді хлопці з навчального батальйону. Більшість із них перебували в укриттях. Вони мали вчитись, жити, боротися – не гинути. Мої глибокі співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав". Раніше Сухопутні війська повідомляли, що постраждали 60 захисників.

"Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни", – йдеться у дописі командувача.

Драпатий заявив, що як командувач не зміг повною мірою забезпечити виконання своїх наказів: "Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність".

На думку військового, поведінка бійців має значення, проте головна відповідальність завжди лежить на командуванні, оскільки саме воно визначає правила, ухвалює рішення та відповідає за наслідки.

"Кругова порука та безкарність – отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються – значить, моїх зусиль було недостатньо. Ми не маємо права жити в системі, яка не вчиться. Якщо не робити висновків, не змінювати ставлення до служби, не визнавати свої помилки – ми приречені. Без особистої відповідальності – немає розвитку. Без розвитку – немає перемоги. Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, – живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, – вмирає зсередини", – зауважив командувач.

Також військовий повідомив, що ініціював перевірку всіх обставин трагедії на 239-му полігоні: стосовно стану укриттів та ефективності систем оповіщення.