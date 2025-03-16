Зеленський призначив Гнатова новим начальником Генштабу ЗСУ

Андрій Гнатов (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Гнатова начальником Генерального штабу ЗСУ. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента.

У Генштабі повідомили, що призначення Гнатова відбулося "з метою покращення якості управління військами". Впродовж останніх місяців він працював заступником начальника ГШ.

у тому числПеред новим очільником Генштабу поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі ЗСУ (зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури), оперативність в ухваленні та реалізації рішень Ставки верховного головнокомандувача, а також щодо втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами.

Троє офіцерів Сил оборони, які говорили з LIGA.net на умовах анонімності, позитивно оцінили цю кадрову зміну.

ДОВІДКА. Гнатов у 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ. З 2016 до 2018 року керував штабом 36 окремої бригади морської піхоти. З 2018 до 2021 року командував цією самою бригадою. У 2022 році очолив штаб і став заступником командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ. У червні того самого року отримав звання бригадного генерала та шеврон від Зеленського. Навесні 2023 року Гнатов керував обороною Бахмута.



Гнатов брав участь у формуванні та командуванні українським Корпусом морської піхоти наприкінці 2023 – на початку 2024 років.



Водночас частина громадськості критикує військового. Зокрема, у січні 2025 року журналіст та воєнкор Юрій Бутусов звинувачував Гнатова у втраті контролю над ситуацією під Покровськом та Великою Новосілкою, коли той очолював угруповання "Хортиця".

Також голова держави підписав указ про звільнення колишнього начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Він обіймав цю посаду понад рік – із лютого 2024-го.

Тепер же Баргилевич продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони.

"Новий Генеральний інспектор МО отримав важливі завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства і прийнятих рішень в системі Міноборони з урахуванням його багатого управлінського досвіду, здобутого у Збройних Силах", – пояснили у Генштабі.

24 червня 2024 року Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Содоля на Гнатова.

26 лютого 2025-го президент звільнив Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Одночасно з цим він керував оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Після цього військового призначили заступником начальника Генштабу.