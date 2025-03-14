Третя окрема штурмова бригада офіційно стала Третім армійським корпусом – звернення
Андрій Білецький (Фото: пресслужба Азов)

Третя окрема штурмова бригада офіційно розгортається у Третій армійський корпус. Про це у відеозверненні повідомив командир Андрій Білецький.

"Наш шлях від бригади до корпусу був зовсім непростий. За цей час "Трійка" пройшла найзапекліші кампанії повномасштабної війни: київську кампанію, Бахмут, Авдіївку. Але минуле значить набагато менше, ніж майбутнє. А на майбутнє у корпусу амбітні плани", – сказав він.

За словами Білецького, "кити", на яких військові збираються будувати корпус — це бойова підготовка, професійний сержантський корпус, робота з управлінням, плануванням і технологічність.

"Наші плани — змінити принципи цієї війни. А значить змінити й сам хід війни на користь України", – підсумував він.

  • У листопаді 2024-го президент Зеленський повідомляв, що військові пропонують перехід до системи "корпус – бригада". Тоді Зеленський зазначав: якщо це допоможе "скоротити відстань" від генерала до солдата і зменшити бюрократичність, то він не проти цього.
  • Наприкінці січня 2025-го ця тема підіймалась на засіданні Ставки.
  • 3 лютого головком Сирський повідомив, що у ЗСУ триває реформа організаційної структури війська. Зокрема, розпочалися заходи з переходу на корпусну структуру.
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