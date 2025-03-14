Третья отдельная штурмовая бригада официально стала Третьим армейским корпусом – обращение

Командир 3 ОШБр Андрей Белецкий заявил, что путь от бригады к корпусу был "совсем непрост"

Андрей Билецкий (Фото: Пресс-служба Азов)

Третья отдельная штурмовая бригада официально разворачивается в Третий армейский корпус. Об этом в видеообращении сообщил командир Андрей Билецкий.

"Наш путь от бригады к корпусу был совсем непрост. За это время "Тройка" прошла самые ожесточенные кампании полномасштабной войны: киевскую кампанию, Бахмут, Авдеевку. Но прошлое значит гораздо меньше, чем будущее. А на будущее у корпуса амбициозные планы", – сказал он.

По словам Белецкого, "киты", на которых военные собираются строить корпус – это боевая подготовка, профессиональный сержантский корпус, работа с управлением, планированием и технологичностью.

"Наши планы – изменить принципы этой войны. А значит изменить и сам ход войны в пользу Украины", – подытожил он.

⚡️ОФИЦИАЛЬНО! ОТТЕПЕР — ТРЕТИЙ АРМИЙСКИЙ КОРПУС!



Три года мы получали уникальный опыт в ожесточенных битвах, проводили успешные контрнаступления, становились наиболее эффективными в применении дронов на передовой.



Мы внедряли технологии, меняли подход к подготовке личного состава… pic.twitter.com/dbw1qEWXLo — 3-я отдельная штурмовая бригада (@ab3army) March 14, 2025

В ноябре 2024 года президент Зеленский сообщал, что военные предлагают переход к системе "корпус – бригада". Тогда Зеленский отмечал: если это поможет "сократить расстояние" от генерала до солдата и снизить бюрократичность, то он не против этого.

В конце января 2025 года эта тема поднималась на заседании Ставки.

3 февраля главком Сырский сообщил, что в ВСУ продолжается реформа организационной структуры войска. В частности, начались мероприятия по переходу на корпусную структуру.