Зеленский заявил, что "генералы должны быть в окопах", иначе они не генералы

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские генералы должны быть в окопах, в противном случае они не генералы.

"Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе, для меня — не генерал, несмотря на опыт. При всем уважении, сегодня самая сложная ситуация — на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война", — сказал Зеленский.

Президент прокомментировал второй пункт Плана внутренней стойкости, в котором говорится об изменении подходов к управлению в Вооруженных Силах Украины.

Также президент отметил, что военные предлагают переход к системе "корпус – бригада". И если это поможет "сократить расстояние" от генерала к солдату и уменьшить бюрократичность, то он не против этого.

18 ноября сообщалось, что президент Зеленский поддерживает отсрочку гражданским пленным.

19 ноября президент представил План стойкости Украины. Документ содержит 10 пунктов.

22 ноября Зеленский заявил, что когда нет воздушных тревог, вся страна должна работать, а предупреждение разведок о вероятных атаках не является разрешением на выходной.