Зеленский заявил, что "генералы должны быть в окопах", иначе они не генералы
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские генералы должны быть в окопах, в противном случае они не генералы.

"Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе, для меня — не генерал, несмотря на опыт. При всем уважении, сегодня самая сложная ситуация — на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война", — сказал Зеленский.

Президент прокомментировал второй пункт Плана внутренней стойкости, в котором говорится об изменении подходов к управлению в Вооруженных Силах Украины.

Также президент отметил, что военные предлагают переход к системе "корпус – бригада". И если это поможет "сократить расстояние" от генерала к солдату и уменьшить бюрократичность, то он не против этого.

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