"Это не выходной". Зеленский говорит, что вся страна должна работать, когда нет тревог

Это касается всех: от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и громадах

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что информацию от разведок о возможных российских атаках следует воспринимать как информацию, а не как "разрешение на выходной" – вся Украина должна работать, когда нет воздушной тревоги.

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По его словам, почти на третий год полномасштабной войны протоколы безопасности не изменились: если звучит сигнал воздушной тревоги — следует пройти в укрытие.

"Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не как разрешение на выходной", – сказал Зеленский.

Он отметил, что это касается всех: от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и громадах.