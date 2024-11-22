"Это не выходной". Зеленский говорит, что вся страна должна работать, когда нет тревог
Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что информацию от разведок о возможных российских атаках следует воспринимать как информацию, а не как "разрешение на выходной" – вся Украина должна работать, когда нет воздушной тревоги.
По его словам, почти на третий год полномасштабной войны протоколы безопасности не изменились: если звучит сигнал воздушной тревоги — следует пройти в укрытие.
"Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не как разрешение на выходной", – сказал Зеленский.
Он отметил, что это касается всех: от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и громадах.
- Утром 20 ноября посольство США предупредило о возможной "мощной воздушной атаке" на Украину, ссылаясь на полученную "конкретную информацию". Работа этого посольства и ряда других была прекращена в этот день.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
- Вечером российский диктатор Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но вроде бы успешный запуск. Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.