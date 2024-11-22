"Це не дозвіл на вихідний". Зеленський каже, що вся країна має працювати, коли немає тривог
Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що інформацію від розвідок щодо можливих російських атак слід сприймати як інформацію, а не як "дозвіл на вихідний" – уся Україна має працювати, коли немає повітряної тривоги.
За його словами, на майже третій рік повномасштабної війни протоколи безпеки не змінилися: якщо лунає сигнал повітряної тривоги — слід пройти в укриття.
"Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема від розвідок, саме як інформацію, а не як дозвіл на вихідний", – сказав Зеленський.
Він наголосив, що це стосується всіх: від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах.
- Вранці 20 листопада посольство США попередило про можливу "потужну повітряну атаку" на Україну, посилаючись на отриману "конкретну інформацію". Робота цього посольства та низки інших була припинена цього дня.
- 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістичну ракету.
- Увечері російський диктатор Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру ракетою середньої дальності "Орєшнік". Це був "експериментальний", але нібито "успішний" запуск. Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни.