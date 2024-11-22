"Це не дозвіл на вихідний". Зеленський каже, що вся країна має працювати, коли немає тривог

Це стосується всіх: від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що інформацію від розвідок щодо можливих російських атак слід сприймати як інформацію, а не як "дозвіл на вихідний" – уся Україна має працювати, коли немає повітряної тривоги.

За його словами, на майже третій рік повномасштабної війни протоколи безпеки не змінилися: якщо лунає сигнал повітряної тривоги — слід пройти в укриття.

"Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема від розвідок, саме як інформацію, а не як дозвіл на вихідний", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що це стосується всіх: від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах.