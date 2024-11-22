"Це не дозвіл на вихідний". Зеленський каже, що вся країна має працювати, коли немає тривог
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що інформацію від розвідок щодо можливих російських атак слід сприймати як інформацію, а не як "дозвіл на вихідний" – уся Україна має працювати, коли немає повітряної тривоги.

За його словами, на майже третій рік повномасштабної війни протоколи безпеки не змінилися: якщо лунає сигнал повітряної тривоги — слід пройти в укриття.

"Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема від розвідок, саме як інформацію, а не як дозвіл на вихідний", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що це стосується всіх: від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах.

  • Вранці 20 листопада посольство США попередило про можливу "потужну повітряну атаку" на Україну, посилаючись на отриману "конкретну інформацію". Робота цього посольства та низки інших була припинена цього дня.
  • 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістичну ракету.
  • Увечері російський диктатор Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру ракетою середньої дальності "Орєшнік". Це був "експериментальний", але нібито "успішний" запуск. Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни.
Читайте також
Кількість ракет "Орєшнік" обмежена, можна модернізувати Patriot для збиття – джерело
Володимир Зеленськийвійнаракетаукриттяповітряна тривогаОрєшнік