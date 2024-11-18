Президент поддерживает отсрочки гражданским пленным

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

На недавней встрече с представителями общественного сектора президент Владимир Зеленский поддержал инициативу об отсрочке от мобилизации для гражданских лиц, освобожденных из российского плена. Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.

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По ее словам, в ОП состоялась рабочая встреча с семьями гражданских пленных и представителями правозащитных организаций. На ней обсудили вопросы и наработали формулировки законодательных изменений.

Верещук добавила, что оборонный комитет Верховной Рады поддержал изменения в соответствующий закон.

Законопроект готовится к рассмотрению в сессионном зале парламента. Заместитель главы ОП призвала депутатов поддержать украинцев, освобожденных из вражеского плена.

К первоочередным категориям украинцев, которых Киев стремится вернуть в рамках обмена, относятся те, кто находится в плену с 2014 года, в том числе гражданские.

3 ноября Лубинец призвал предоставить списки украинских военнопленных, кого Россия срочно готова вернуть.