Президент підтримує відстрочку цивільним полоненим

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

На нещодавній зустрічі з представниками громадського сектору президент Володимир Зеленськиий підтримав ініціативу щодо відстрочки від мобілізації для цивільних людей, звільнених з російського полону. Про це повідомила заступниця очільника Офісу президента Ірина Верещук.

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За її словами, в ОП відбулася робоча зустріч з родинами цивільних полонених і представниками правозахисних організацій. На ній обговорили питання та напрацювали формулювання законодавчих змін.

Верещук додала, що оборонний комітет Верховної Ради підтримав зміни до відповідного закону.

Наразі законопроєкт готується до розгляду у сесійній залі парламенту. Заступниця глави ОП закликала депутатів підтримати українців, звільнених з ворожого полону.

До першочергових категорій українців, яких Київ прагне повернути в межах обміну, належать ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року, зокрема цивільні.

3 листопада Лубінець закликав надати списки українських військовополонених, кого Росія терміново готова повернути.