Президент підтримує відстрочку цивільним полоненим
На нещодавній зустрічі з представниками громадського сектору президент Володимир Зеленськиий підтримав ініціативу щодо відстрочки від мобілізації для цивільних людей, звільнених з російського полону. Про це повідомила заступниця очільника Офісу президента Ірина Верещук.
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За її словами, в ОП відбулася робоча зустріч з родинами цивільних полонених і представниками правозахисних організацій. На ній обговорили питання та напрацювали формулювання законодавчих змін.
Верещук додала, що оборонний комітет Верховної Ради підтримав зміни до відповідного закону.
Наразі законопроєкт готується до розгляду у сесійній залі парламенту. Заступниця глави ОП закликала депутатів підтримати українців, звільнених з ворожого полону.
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