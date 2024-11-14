Родичів військовополонених попередили про нову схему виманювання коштів

Чергова шахрайська схема розрахована на непростий емоційний стан родичів військовополонених, зазначили в Коордштабі

Ілюстративне фото: Коордштаб

Шахраї створюють нові схеми виманювання коштів у родин українських військовополонених та зниклих безвісти. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Зловмисники звертаються у приватні повідомлення до родичів полонених чи зниклих безвісти й демонструють фальшиві витяги нібито "з баз даних" офіційних органів.

Родинам пропонують нібито внести прізвище полоненого у список для подальшого обміну. У випадку "позитивного відгуку" пропонується "офіційний рахунок", на який родина має сплатити чималі кошти за начебто допомогу в обміні.

Як свідчення "офіційності" шахраї наводять посилання на сайти реальних організацій, до яких, проте, не мають жодного стосунку.

У Коордштабі зазначили, що це чергова шахрайська схема, розрахована на непростий емоційний стан родичів військовополонених. Там нагадали, що питанням звільнення військовополонених в Україні займається лише Коордштаб.

"Закликаємо ретельно дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише інформації, розміщеній на офіційних сторінках державних інституцій. Про випадки спроб впливу з боку шахраїв негайно повідомляйте правоохоронні органи", – йдеться у повідомленні.

До першочергових категорій українців, яких Україна прагне повернути в межах обміну, належать ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року, зокрема цивільні.

3 листопада Лубінець закликав надати списки українських військовополонених, кого Росія терміново готова повернути.