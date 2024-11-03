Лубінець вимагає списки українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути

Дмитро Лубінець заявив, що РФ використовує обміни як метод впливу на українське суспільство

Дмитро Лубінець (Фото: Офіс омбудсмена)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав надати списки українських військовополонених, кого Росія терміново готова повернути. Так омбудсмен відреагував на заяву російської сторони, що Україна нібито не дає згоду, щоб забрати певних своїх полонених.

"Як омбудсмен України бажаю отримати від уповноваженої з прав людини в Росії усі списки українських військовополонених, яких РФ терміново готова повернути", – йдеться у повідомленні.

За його словами, нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна "не дає згоду", щоб забрати певних своїх військовополонених. Саме тому він звернувся до уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової, щоб ці списки з громадянами України були надані.

Лубінець наголосив, що Україна завжди готова приймати всі списки й всіх громадян. До того, як зазначив омбудсмен, Україна завжди готова до проведення обмінів військовополоненими.

"Ми дотримуємося Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права. Зазвичай гальмує ці процеси РФ. І використовує це як метод впливу на українське суспільство", – стверджує Лубінець.

До першочергових категорій українців, яких Україна прагне повернути в межах обміну, належать ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року, зокрема цивільні.

Ввечері 18 жовтня Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців. Тоді додому повернулись 34 бійці "Азову".