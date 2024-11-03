Лубинец требует списки украинских военнопленных, которых РФ готова срочно вернуть

Дмитрий Лубинец (Фото: Офис омбудсмана)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал предоставить списки украинских военнопленных, кого Россия срочно готова вернуть. Так омбудсмен отреагировал на заявление российской стороны, что Украина якобы не дает согласие, чтобы забрать определенных своих пленных.

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"Как омбудсмен Украины хочу получить от уполномоченного по правам человека в России все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть", – говорится в сообщении.

По его словам, недавно российская сторона заявила о том, что Украина "не дает согласие", чтобы забрать своих военнопленных. Именно поэтому он обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы эти списки с гражданами Украины были предоставлены.

Лубинец подчеркнул, что Украина всегда готова принимать все списки и всех граждан. К тому же, как отметил омбудсмен, Украина всегда готова к проведению обменов военнопленными.

"Мы соблюдаем Женевские конвенции и международное гуманитарное право. Обычно же тормозит эти процессы РФ. И использует это как метод влияния на украинское общество", – утверждает Лубинец.

К первоочередным категориям украинцев, которых Украина стремится вернуть в рамках обмена, относятся те, кто находится в плену с 2014 года, в том числе гражданские.

Вечером 18 октября Украина вернула из российского плена 95 военнослужащих. Тогда домой вернулись 34 бойца "Азова".