Родственников военнопленных предупредили о новой схеме выманивания средств

Очередная мошенническая схема рассчитана на непростое эмоциональное состояние родственников военнопленных, отметили в Коордштабе

Иллюстративное фото: Коордштаб

Мошенники создают новые схемы выманивания средств у семей украинских военнопленных и пропавших без вести. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Злоумышленники обращаются в личные сообщения к родственникам пленных или пропавшим без вести и демонстрируют фальшивые выдержки якобы "из баз данных" официальных органов.

Семьям предлагают якобы внести фамилию пленного в список для дальнейшего обмена. В случае "положительного ответа" предлагается "официальный счет", на который семья должна заплатить немалые средства за якобы помощь в обмене.

В качестве свидетельства "официальности" мошенники приводят ссылки на сайты реальных организаций, к которым, однако, не имеют никакого отношения.

В Коордштабе отметили, что это очередная мошенническая схема, рассчитанная на непростое эмоциональное состояние родственников военнопленных. Там напомнили, что вопросом освобождения военнопленных в Украине занимается только Коордштаб.

"Призываем тщательно соблюдать информационную гигиену и доверять только информации, размещенной на официальных страницах государственных институтов. О случаях попыток влияния со стороны мошенников немедленно сообщайте правоохранительным органам", – говорится в сообщении.

К первоочередным категориям украинцев, которых Украина стремится вернуть в рамках обмена, относятся те, кто находится в плену с 2014 года, в том числе гражданские.

3 ноября Лубинец призвал предоставить списки украинских военнопленных, кого Россия срочно готова вернуть.