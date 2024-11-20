Зеленский заявил о готовности вернуть Крым дипломатическим путем

Президент подчеркнул, что Украина не может юридически признать ни одну оккупированную территорию российской

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может пожертвовать жизнями десятков тысяч украинцев, чтобы освободить Крым от россиян, но это можно сделать дипломатическим путем. Такое мнение глава государства высказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Мы не можем юридически признать какую-либо оккупированную территорию Украины российской. Речь идет о территориях, оккупированных российским диктатором Владимиром Путиным до полномасштабного вторжения – с 2014 года. Юридически мы этого не признаем, мы этого не принимаем", – заявил Зеленский, отвечая на вопрос о том, согласился бы он на мирное соглашение при условии, что часть украинских территорий останется РФ.

Также журналист спросил у президента, готова ли Украина отказаться от Крыма.

"Я уже говорил, что мы готовы дипломатическим путем вернуть Крым. Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они погибали ради возвращения Крыма. Мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем", – сказал глава государства.

24 сентября представитель ГУР Юсов заявил, что у Украины есть план деоккупации украинских земель и уничтожения всех вещей, которые этому мешают. В частности он упомянул о Крыме.

19 сентября Сикорский, выступая на встрече YES в Киеве, предложил передать Крым под мандат ООН для проведения референдума.

Украинский МИД на это заявил, что территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов.