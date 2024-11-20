Зеленський заявив про готовність повернути Крим дипломатичним шляхом

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може пожертвувати життями десятків тисяч українців, щоб звільнити Крим від росіян, але це можна зробити дипломатичним шляхом. Таку думку глава держави висловив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

"Ми не можемо юридично визнати будь-яку окуповану територію України російською. Йдеться про території, окуповані російським диктатором Володимир Путіним до повномасштабного вторгнення – з 2014 року. Юридично ми цього не визнаємо, ми цього не приймаємо", – заявив Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи погодився б він на мирну угоду за умови, що частина українських територій залишиться РФ.

Також журналіст запитав у президента, чи готова Україна відмовитися від Криму.

"Я вже казав, що ми готові дипломатичним шляхом повернути Крим. Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради повернення Криму. Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом", – сказав глава держави.

24 вересня представник ГУР Юсов заявив, що Україна має план деокупації українських земель і знищення всіх речей, які цьому заважають. Зокрема він згадав про Крим.

19 вересня Сікорський, виступаючи на зустрічі YES у Києві, запропонував передати Крим під мандат ООН для проведення там референдуму.

Українське МЗС на це заявило, що територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів.