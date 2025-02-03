ЗСУ розпочали заходи для переходу на корпусну структуру управління військами

Сирський наголосив, що лютий буде непростим для війська, "але і ворогові доведеться несолодко"

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего ВСУ)

У Збройних Силах України триває реформа організаційної структури війська. Зокрема, розпочалися заходи з переходу на корпусну структуру, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися", – написав він.

Після наради за підсумками діяльності ЗСУ у першому місяці 2025 року Сирський повідомив, що "ситуація складна, але ми гідно даємо відсіч".

"Продовжуємо результативно знищувати воєнні об’єкти противника з метою зменшення його ударного потенціалу. Нищимо ворога як на території України, так і в Росії. Серед пріоритетів – зокрема й операція в Курській області та ураження воєнних об’єктів вглиб країни-агресора", – йдеться у повідомленні.

Він наголосив, що наразі основні зусилля зосереджені насамперед на стійкому утриманні рубежів і недопущенні просування противника, посиленні підготовки військовослужбовців та нарощенні безпілотної складової.

Також продовжується розвиток з’єднань та частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти, Сил безпілотних систем – шляхом нарощення безпілотних систем у їхньому складі.

"На землі насамперед поповнюються особовим складом і технікою ті підрозділи, які вже ведуть оборону на передньому краї. Водночас тривають заходи з переміщення та відрядження військовослужбовців із небойових до бойових військових частин", – повідомив головком ЗСУ.

Сирський акцентував на потребі покращити роботу в напрямі рекрутингу та посилення психологічної стійкості воїнів. Заходи з адаптації новачків, які прибувають із навчальних центрів, мають проводитися ще до початку їхнього залучення до виконання бойових завдань.

Також у січні вдалося дещо збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності. Є відповідні плани й на наступний період, зазначив головком ЗСУ.

"Лютий буде непростий для нашого війська, але і ворогові доведеться несолодко. Визначив завдання відповідним командуванням та органам військового управління. Противник не зменшує інтенсивність своїх атак, і саме на цьому тлі відбуватиметься виконання наших задач", – написав він.