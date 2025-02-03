"Три ганебні акти насильства". Сирський відреагував на напади на військових ТЦК

Головком ЗСУ наголосив, що справа захисту держави неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військових

Александр Сырский (Фото - Facebook Міноборони України)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відреагував на напади на військовослужбовців територіальних центрів комплектування. Він наголосив, що за короткий проміжок часу в різних областях України сталися "три ганебні акти насильства".

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Зокрема, йдеться про вбивство військового ТЦК на Полтавщині, поранення військових у Рівному внаслідок підриву зловмисником вибухового пристрою, а також про вибух на території районного ТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області.

Один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді, – стабільний, поранення легкі.

"Насильство щодо військовослужбовців – неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання", – заявив Сирський.

Він наголосив, що ЗСУ роблять все можливе, щоб захистити державу й український народ, і в умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації.

Також, за його словами, армія робить все, щоб під час мобілізаційних заходів не допускати випадків порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати наявні проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК.

"Втім загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців. Вдячний всім, хто підтримує Збройні Сили України, і кожному, хто шанує українських воїнів", – написав він.

1 лютого поліція Полтавської області затримала підозрюваного у вбивстві військового ТЦК. Правоохоронці стверджують, що стріляв чоловік 1984 року народження. Його спільник – 1988 року народження.

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