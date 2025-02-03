"Три позорных акта насилия". Сырский отреагировал на нападения на военных ТЦК

Главком ВСУ подчеркнул, что дело защиты государства невозможно без всенародной поддержки армии и уважения к военным

Александр Сырский (Фото - Facebook Міноборони України)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский отреагировал нападения на военнослужащих территориальных центров комплектования. Он отметил, что за короткий промежуток времени в разных областях Украины произошло "три позорных акта насилия".

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В частности, речь идет об убийстве военного ТЦК в Полтавской области, ранении военных в Ровно в результате подрыва злоумышленником взрывного устройства, а также о взрыве на территории районного ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области.

Один из потерпевших в Ровно находится в тяжелом состоянии. Состояние военнослужащего, раненого в Павлограде – стабильное, ранения легкие.

"Насилие в отношении военнослужащих – недопустимо. Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновные должны понести заслуженное наказание", – заявил Сырский.

Он подчеркнул, что ВСУ делают все возможное, чтобы защитить государство и украинский народ, и в условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации.

Также, по его словам, армия делает все, чтобы в ходе мобилизационных мер не допускать случаев нарушения прав человека. Сухопутные войска пытаются справляться с существующими проблемами в работе ТЦК, исправлять ошибки, работают над улучшением качества работы ТЦК.

"Однако общегосударственное дело защиты Украины невозможно без всенародной поддержки армии и уважения к военнослужащим. Благодарен всем, кто поддерживает Вооруженные Силы Украины, и каждому, кто чтит украинских воинов", – написал он.

1 февраля полиция Полтавской области задержала подозреваемого в убийстве военного ТЦК. Правоохранители утверждают, что стрелял мужчина 1984 года рождения. Его сообщник – 1988 года рождения.

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