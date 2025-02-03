"Три позорных акта насилия". Сырский отреагировал на нападения на военных ТЦК
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский отреагировал нападения на военнослужащих территориальных центров комплектования. Он отметил, что за короткий промежуток времени в разных областях Украины произошло "три позорных акта насилия".
В частности, речь идет об убийстве военного ТЦК в Полтавской области, ранении военных в Ровно в результате подрыва злоумышленником взрывного устройства, а также о взрыве на территории районного ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области.
Один из потерпевших в Ровно находится в тяжелом состоянии. Состояние военнослужащего, раненого в Павлограде – стабильное, ранения легкие.
"Насилие в отношении военнослужащих – недопустимо. Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновные должны понести заслуженное наказание", – заявил Сырский.
Он подчеркнул, что ВСУ делают все возможное, чтобы защитить государство и украинский народ, и в условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации.
Также, по его словам, армия делает все, чтобы в ходе мобилизационных мер не допускать случаев нарушения прав человека. Сухопутные войска пытаются справляться с существующими проблемами в работе ТЦК, исправлять ошибки, работают над улучшением качества работы ТЦК.
"Однако общегосударственное дело защиты Украины невозможно без всенародной поддержки армии и уважения к военнослужащим. Благодарен всем, кто поддерживает Вооруженные Силы Украины, и каждому, кто чтит украинских воинов", – написал он.
- 1 февраля полиция Полтавской области задержала подозреваемого в убийстве военного ТЦК. Правоохранители утверждают, что стрелял мужчина 1984 года рождения. Его сообщник – 1988 года рождения.
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