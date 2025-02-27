Гнатова призначили заступником начальника Генштабу

На новій посаді він буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами, заявив Рустем Умєров

Андрій Гнатов (Фото: Міноборони)

У четвер, 27 лютого, генерал-майора Андрія Гнатова призначили заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Відповідний указ підписав глава оборонного відомства за погодження з президентом Володимиром Зеленським.

Умєров зазначив, що на новій посаді Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами.

Він додав, що Гнатов має понад 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах — від командира бригади морської піхоти до командувача Об'єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування "Схід".

26 лютого Зеленський своїм указом звільнив Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил.

ДОВІДКА. Гнатов у 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ. З 2016 до 2018 року керував штабом 36 окремої бригади морської піхоти. З 2018 до 2021 року командував цією самою бригадою. У 2022 році очолив штаб і став заступником командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ. У червні того самого року отримав звання бригадного генерала та шеврон від Зеленського. Навесні 2023 року Гнатов керував обороною Бахмута.