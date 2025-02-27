Гнатова призначили заступником начальника Генштабу
У четвер, 27 лютого, генерал-майора Андрія Гнатова призначили заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Відповідний указ підписав глава оборонного відомства за погодження з президентом Володимиром Зеленським.
Умєров зазначив, що на новій посаді Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами.
Він додав, що Гнатов має понад 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах — від командира бригади морської піхоти до командувача Об'єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування "Схід".
26 лютого Зеленський своїм указом звільнив Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил.
Гнатов у 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ. З 2016 до 2018 року керував штабом 36 окремої бригади морської піхоти. З 2018 до 2021 року командував цією самою бригадою.
У 2022 році очолив штаб і став заступником командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ. У червні того самого року отримав звання бригадного генерала та шеврон від Зеленського. Навесні 2023 року Гнатов керував обороною Бахмута.
- 24 червня 2024 року Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Содоля на Гнатова.
- 26 січня 2025 року Зеленський заявив, що Гнатов перейде на посаду заступника начальника Генштабу.