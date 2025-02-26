Начальник штабу "Азову" Кротевич залишає посаду та завершує військову службу

Військовий став частиною "Азову" у 2014 році й починав піхотинцем

Богдан Кротевич (Фото: скриншот з відео)

Начальник штабу бригади "Азов", підполковник Богдан Кротевич залишає посаду та завершує військову службу. Це LIGA.net підтвердили у самому підрозділі.

"Азов" опублікував допис у соцмережах про те, що Кротевич (позивний Тавр) завершує службу і залишає посаду начальника штабу бригади.

LIGA.net уточнила у підрозділі, чи Кротевич повністю йде з війська – там підтвердили, що він "в принципі завершує службу".

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