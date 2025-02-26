Начальник штабу "Азову" Кротевич залишає посаду та завершує військову службу
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Євгенія Мазур
Спеціальний кореспондент LIGA.net
Начальник штабу бригади "Азов", підполковник Богдан Кротевич залишає посаду та завершує військову службу. Це LIGA.net підтвердили у самому підрозділі.
"Азов" опублікував допис у соцмережах про те, що Кротевич (позивний Тавр) завершує службу і залишає посаду начальника штабу бригади.
LIGA.net уточнила у підрозділі, чи Кротевич повністю йде з війська – там підтвердили, що він "в принципі завершує службу".
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