Кротевич про Содоля: Мені дали зрозуміти, що є вказівка зверху не давати хід цій справі

Військовий заявив про проблеми із внесенням справи до ЄРДР та судовим розглядом скарги на ДБР

Юрій Содоль (Фото: АрміяInform)

Начальник штабу бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич повідомив, що подав до суду на Державне бюро розслідувань – він називає "навмисною бездіяльністю" поведінку відомства стосовно його листа про колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Військовий стверджує: дії ДБР та спілкування щодо ситуації "ясно дали зрозуміти, що є вказівка зверху "не давати хід цій справі".

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Кротевич пише, що 27 червня отримав відповідь від ДБР: у відомстві заявили, що лист про Содоля лише буде додано до вже наявної справи, у якій "опосередковано" розглядаються дії командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" та "інших людей".

Начштабу "Азову" вважає, що цим ДБР порушує закон та "робить це максимально зухвало" – військовий називає таку поведінку відомства "навмисною бездіяльністю".

Також він зазначив, що ДБР не викликало його як свідка для давання показів, хоча він і просив про це у своєму листі.

Кротевич повідомив: 4 липня разом із адвокатами подав скаргу на ДБР, аби суд змусив відомство внести дані до Єдиного реєстру та почати розслідування.

Натомість, пише військовий, суд призначив на розгляд суддю, котрий 10 липня мав іти у відпустку, – це суперечить положенню про автоматизовану систему документообігу суду.

Через певний час адвокати домоглися нового авторозподілу, проте новий суддя призначив розгляд справ на 19 серпня, оскільки теж йде у відпустку 15 липня – це теж суперечить положенню, зауважує азовець.

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"Ці дії, а також спілкування різних людей та деякі дзвінки ясно дали зрозуміти мені, що є вказівка зверху "не давати хід цій справі", – стверджує начштабу "Азову".

Також Кротевич зазначив, що у листі вказав на інших людей, окрім Содоля, — і якщо останнього звільнили з посади, то інших ні.

До того ж військовий повідомив про те, що "багато командирів бригад, різних відомств" вийшли до нього напряму та готові надати свої покази.

Він ще раз наголосив, що для надання показів якраз і необхідно, аби справу внесли до ЄРДР та викликали його на давання свідчень — і зробити це має ДБР.

У тексті Кротевич декілька разів пише про свої побоювання, що його можуть убити через позицію "корумповані жадібні до посад українці". Про кого саме йдеться, військовий не повідомляє.

LIGA.net звернулася до ДБР щодо цих слів Кротевича та опублікує відповідь, щойно її отримає.

ДОПОВНЕНО. Співрозмовник LIGA.net у ДБР заявив, що в інформації Кротевича про не внесення даних до реєстру "немає нічого нового".

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